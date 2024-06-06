Yunanistan'da SYRIZA lideri İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletlere (BM) ait okula yönelik saldırı sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e ateşkes çağrısında bulunmasını ve Yunanistan'ın Filistin devletini tanımasını talep etti.

Kaselakis, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki BM okuluna yaptığı saldırıda, onlarca çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bugün Fransa'nın Normandiya çıkarmasının 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Fransa'ya yaptığı ziyareti hatırlatan Kaselakis, " Gazze'deki soykırım için net bir tavır alması yönünde kendisine çağrıda bulunuyorum. Oradaki uluslararası ortamda derhal ateşkes ilan edilmesini ve Filistin devletinin tanınmasını talep etsin. Yunanistan bugün tarihin doğru tarafında yer alsın." dedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.