Yunanistan'da Siyasi Partilerden ABD'ye Tepki: Acil Toplantı Çağrısı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'da muhalefet partilerinden SYRIZA Başkanı Sokratis Famellos ve Yeni Sol Başkanı Alexis Hariçis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e çağrıda bulunarak, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması amacıyla Siyasi Parti Liderleri Konseyi'nin acilen toplanmasını talep etti.

Famellos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin İran'a saldırısı, barışı ve uluslararası hukuku yok ediyor, dünyayı nükleer kabusa daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullanarak hükümeti eleştirdi.

Yunan dış politikasının 2019'dan bu yana "boyun eğmiş müttefik" anlayışıyla yürütüldüğünü savunan Famellos, Meclis'te özel bir oturum ya da liderler düzeyinde istişare süreci başlatılması gerektiğini vurguladı.

SYRIZA Başkanı, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in politikalarına koşulsuz destek vermemesi, aksine barış girişimlerine öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Famellos, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması amacıyla Siyasi Parti Liderleri Konseyi'nin acilen toplanmasını talep etti.

Yeni Sol Başkanı Alexis Hariçis ise yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a saldırısıyla "Trump barış getirecek" yönündeki tüm yanılsamaların sona erdiğini belirtti.

Hariçis, Yunan hükümetinin ABD ve Netanyahu yönetimiyle "tam uyum" içinde hareket ettiğini ve bu tercihin ülkeyi savaşın bir parçası haline getirdiğini söyledi.