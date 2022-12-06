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Yunanistan'da Şirketler ve Konutlar Yükselen Enerji Faturaları Karşısında Güneş Enerjisine Yöneldi

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Yunanistan'da Şirketler ve Konutlar Yükselen Enerji Faturaları Karşısında Güneş Enerjisine Yöneldi

ATİNA, 6 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın bir banliyösü olan Acharnes'teki Stergiou Family S.A. fabrikasının çatısındaki fotovoltaik kurulumlar görülüyor, 29 Kasım 2022.

ATİNA, 6 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın bir banliyösü olan Acharnes'teki Stergiou Family S.A. fabrikasının çatısındaki fotovoltaik kurulumlar görülüyor, 29 Kasım 2022. Artan elektrik ve doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya kalan Yunan şirketleri ve hane halkı, devam eden enerji kriziyle başa çıkmak için bu yıl toplu halde fotovoltaik enerjiye yöneliyor. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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