Yunanistan'da Sıcaklıklar 43 Dereceyi Bulacak

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Yunanistan Meteoroloji Dairesi, aşırı sıcakların ülke genelinde etkili olacağını ve özellikle başkent Atina'da sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Yunanistan'da bu hafta hava sıcaklığının 43 dereceye çıkması bekleniyor.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 26 Temmuz Cumartesi gününe kadar ülke genelinde aşırı sıcaklar hakim olacak.

Gündüz 41 dereceye kadar ulaşan Yunanistan'da sıcaklıkların hafta boyunca artması öngörülüyor.

Başkent Atina için perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması bekleniyor, ülkenin kuzeybatısı ve orta kesiminde sıcaklıkların daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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