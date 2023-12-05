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Yunanistan'da Serbest Meslek Sahipleri Yeni Vergi Yasa Tasarısına Karşı Eylem Yaptı

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Yunanistan'da hükümetin hazırladığı yeni vergi yasa tasarısına tepki gösteren serbest meslek sahipleri başkent Atina'da eylem yaptı. Serbest meslek sahipleri, yasa tasarısının geri çekilmesini talep ederek yeni vergi yükü getireceğine dikkat çekti. Taksiciler ise 48 saatlik grev başlatarak yarın da hizmet vermeyecek.

Yunanistan'da hükümetin hazırladığı yeni vergi yasa tasarısına tepki gösteren serbest meslek sahipleri başkent Atina'da eylem yaptı.

Aralarında avukatlar, taksiciler, orta ve küçük ölçekli işletme sahiplerinin de bulunduğu serbest meslek sahipleri Atina'daki Parlamento binası önündeki eylemlerinde yasa tasarısını geri çekilmesini talep etti.

Eylemciler, yeni yasa tasarısının yeni vergi yükü getireceğine dikkat çekerek, "Artık buraya kadar" şeklinde sloganlar attı

Yasa tasarısına tepki olarak bugün 48 saatlik grev başlatan taksiciler eylemleri kapsamında Atina'da yarın da hizmet vermeyecek.

Taksicilere ait sendikalar, yasa tasarısının 7 Aralık'ta meclise sunulması halinde grevin 7 Aralık'ta da devam edebileceği uyarısını yaptı.

Hükümetin serbest meslek sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hazırladığı yasa tasarısı, serbest meslek sahiplerinin gelir ve giderlerini dijital platforma bildirmesi, gayrimenkul alımlarında nakit parayla ödeme yapmanın yasaklanması, kısa vadeli ev kiralama sisteminde değişiklikler, kartla ödemenin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri içeriyor.

Tasarının temel unsuru ise serbest meslek sahiplerinin gelirlerinin asgari ücretin altında olamayacağı öngörüsüyle vergi kaçırılmasına engel olmak.

Kaynak: AA / Güncel

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