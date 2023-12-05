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Yunanistan'da Serbest Meslek Sahipleri Yeni Vergi Yasa Tasarısına Karşı Eylem Yaptı

5 Aralık 2023 17:25 Son Güncelleme: 17:27 Abone Ol

Yunanistan'da hükümetin hazırladığı yeni vergi yasa tasarısına tepki gösteren serbest meslek sahipleri başkent Atina'da eylem yaptı. Serbest meslek sahipleri, yasa tasarısının geri çekilmesini talep ederek yeni vergi yükü getireceğine dikkat çekti. Taksiciler ise 48 saatlik grev başlatarak yarın da hizmet vermeyecek.