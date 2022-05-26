Yunanistan'da Selanik Aristotle Üniversitesinde çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı - Haberler

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Yunanistan'da Selanik Aristotle Üniversitesinde çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da Selanik Aristotle Üniversitesinde çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı

Yunanistan'daki Selanik Aristotle Üniversitesinde çıkan olaylarda 1 polis ile 1 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'daki Selanik Aristotle Üniversitesinde çıkan olaylarda 1 polis ile 1 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, üniversitedeki kütüphanenin yapım sürecini korumak üzere nöbet tutan polis ile polisin üniversitedeki varlığına karşıt öğrenciler arasında arbede yaşandı.

???????Çıkan olaylarda 1 polis ve 1 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Polisin müdahalesi sonucu 1 öğrencinin duyma kaybına uğraması tepkilere neden oldu.

Selanik'in Kamara bölgesinde toplanan öğrenciler, polis şiddetini protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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