Yunanistan'da Selanik Aristotle Üniversitesinde çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı - Haberler

Yunanistan'daki Selanik Aristotle Üniversitesinde çıkan olaylarda 1 polis ile 1 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, üniversitedeki kütüphanenin yapım sürecini korumak üzere nöbet tutan polis ile polisin üniversitedeki varlığına karşıt öğrenciler arasında arbede yaşandı.

???????Çıkan olaylarda 1 polis ve 1 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Polisin müdahalesi sonucu 1 öğrencinin duyma kaybına uğraması tepkilere neden oldu.

Selanik'in Kamara bölgesinde toplanan öğrenciler, polis şiddetini protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.