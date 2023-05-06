Yunanistan'da seçmenler Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor

Yunanistan'da kayıtlı seçmenler, Türkiye'de ? 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor.

Seçmenler, Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu, Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında 29 Nisan'da kurulan sandıklarda sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar oy kullanabiliyor.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, AA muhabirine, seçmenleri bilgilendirmek için çok sayıda duyuru yaptıklarını söyledi.

Somuncu, "Bu sene çok daha artırmaya çalışıyoruz çünkü 10 bine yakın seçmenimiz var ancak geçen seçimde 800'lerde kalmış. İşte bunu daha geniş duyurularla artırmayı amaçladık. Şu anda da zaten 2018'i çok rahat geçmiş durumdayız. İnşallah daha da olacak." diye konuştu.

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da görev bölgesindeki oy verme işlemlerinin güçlü altyapı ve eş güdümle sorunsuz şekilde devam ettiğini belirterek, oy kullanan kişi sayısında 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne oranla artış kaydedildiğini dile getirdi.

"Oy verdiğimde kendi gerçek evime katkıda bulunduğumu hissediyorum"

Atina-Pire Başkonsolosluğunda oyunu kullanan, üç yıldır Atina'da yaşayan Can Kılıç da "Her zaman aklımın yarısı ülkemde. Ailemde. Oy kullanarak burada da ülkemize katkıda bulunmak, bunun bir parçası olmak tabii ki çok önemli. Benim için önemli bir görev. Burada da oy kullanabilmek, rahatça, güzel bir ortamda. Çok memnunum." dedi.

Atina'da bir yandan yüksek lisans yapıp bir yandan çalışan Merve Yeni de "Açıkçası burada kendimi evimde gibi hissediyorum ama tabii ki Türkiye'deki evimi, ailemi, arkadaşlarımı çok özlüyorum. O yüzden tabii ki oy verdiğimde kendi gerçek evime bir katkıda bulunduğumu hissediyorum. Ses olduğumu hissediyorum. O yüzden bu, beni çok heyecanlandırıyor açıkçası." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da yaşayan diğer seçmen arkadaşlarıyla hafta sonu sandığa gelen Ayça Özdilli de Yunanistan'da kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Tabii ki Türkiye ile bağım hiçbir şekilde kopmuş değil. Geldik oyumuzu kullanmaya. Artık her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Oy kullanmak gerçekten vatani görevimiz diye düşünüyorum. Toplaştık, geldik bu saatte arkadaşlarla." diye konuştu.

Yunanistan'da kayıtlı seçmenler, ülkedeki başkonsolosluklarda 7 Mayıs 21.00'e kadar oy kullanmaya devam edebilecek.