Yunanistan'da sağlık ve toplu taşıma çalışanlarından iş bırakma eylemi - Haberler

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Yunanistan'da sağlık ve toplu taşıma çalışanlarından iş bırakma eylemi

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da sağlık ve toplu taşıma çalışanlarından iş bırakma eylemi

Yunanistan'da sağlık ve toplu taşıma sektörü çalışanları, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Yunanistan'da sağlık ve toplu taşıma sektörü çalışanları, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanları, yerel saatle 11.00'de başladıkları iş bırakma eylemini 15.00'e kadar sürdürecek.

Metro ve tramvay çalışanları ise 09.00-12.00 saatlerinde hizmet vermedi.

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) önderliğinde iş bırakan sağlıkçılar, başkent Atina'da protesto yürüyüşü düzenledi.

Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasına yürüyen eylemciler, meclise girmek isteyince polis engeliyle karşılaştı ancak eylemciler olaysız dağıldı.

Çalışanlar, daha güçlü bir kamu sağlığı sistemi, sözleşmeli personelin kadroya dahil edilmesi ve maaşlarda artış gibi taleplerde bulunuyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Tramvay, Metro, Kamu, Güncel, Haberler

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