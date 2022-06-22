Yunanistan'da sağlık çalışanları grev yaptı Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık çalışanları sağlık sistemine ayrılan bütçenin ve personel sayısının artırılması talebiyle greve gitti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık çalışanları sağlık sistemine ayrılan bütçenin ve personel sayısının artırılması talebiyle greve gitti. Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla sağlık çalışanları, Atina ve çevresinde greve giderken bir grup da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Mavili Meydanı'nda başlayan protesto yürüyüşü, Sağlık Bakanlığı önünde tamamlandı. Eylemciler, Bakanlık önünde attıkları sloganlarla sektördeki personel sayısının azalışına dikkati çekti ve sağlığa devlet bütçesinden daha büyük pay ayrılmasını talep etti. AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel Sağlık Bakanlığı Yunanistan Güncel Haberler

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