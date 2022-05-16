Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü - Haberler

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Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde robotik çöp öğütme konteynerine eğilen kişinin, kapağın aniden kapanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde robotik çöp öğütme konteynerine eğilen kişinin, kapağın aniden kapanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, 40 yaşındaki evsizin bedeni robotik çöp öğütme konteynerinin kapağının aniden kapanmasıyla ikiye bölündü.

Kent merkezinde gerçekleşen olaya çevredekiler de tanıklık etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin, yiyecek aramak için konteynere eğildiği tahmin ediliyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Yunan, Güncel, Haberler

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