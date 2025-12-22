Yunanistan'da mektup ve paketlerin postane tarafından dağıtımında haftalardır aksama yaşanıyor

Son haftalarda çok sayıda postanenin kapatıldığı Yunanistan'da, mektup ve paketlerin postane tarafından dağıtımında haftalar süren aksamalar olduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Postaneleri (ELTA) aracılığıyla dağıtılmak üzere postalanan mektup ve paketlerin dağıtımında haftalar süren gecikmeler yaşanıyor.

Hükümetin çok sayıda ELTA şubesini kapatma kararının ardından Noel yoğunluğunun da yaşanması, mevcut postanelerin iş yükünü artırarak dağıtımda gecikmelere neden oldu.

Robot araçların sadece 5 kilograma kadar olan ve belli boyutlardaki paketleri otomatik ayrıştırabildiği Yunanistan posta hizmetlerinde, makinelerle ayrıştırılamayan postanın el emeğiyle ayrıştırma için başka birime gönderilmesi de gecikmelerdeki diğer neden olarak ortaya çıktı.

Hükümet, haberleşme teknolojisinde yaşanan değişimler ve hizmet maliyetlerindeki artış gibi nedenlerle 200'ün üzerinde ELTA şubesinin kapatılma planını duyurmuş, gelen tepkiler üzerine kapatılan şube sayısı yaklaşık 40 ile sınırlandırılmıştı.