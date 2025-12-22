Haberler

Yunanistan'da mektup ve paketlerin postane tarafından dağıtımında haftalardır aksama yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da son haftalarda postane kapatmaları ve Noel yoğunluğu nedeniyle mektup ve paketlerin dağıtımında ciddi gecikmeler yaşanıyor. Hükümet, maliyet artışları ve teknolojik değişimler nedeniyle birçok postane şubesini kapatmayı planlarken, mevcut şubelerin iş yükü artıyor.

Son haftalarda çok sayıda postanenin kapatıldığı Yunanistan'da, mektup ve paketlerin postane tarafından dağıtımında haftalar süren aksamalar olduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Postaneleri (ELTA) aracılığıyla dağıtılmak üzere postalanan mektup ve paketlerin dağıtımında haftalar süren gecikmeler yaşanıyor.

Hükümetin çok sayıda ELTA şubesini kapatma kararının ardından Noel yoğunluğunun da yaşanması, mevcut postanelerin iş yükünü artırarak dağıtımda gecikmelere neden oldu.

Robot araçların sadece 5 kilograma kadar olan ve belli boyutlardaki paketleri otomatik ayrıştırabildiği Yunanistan posta hizmetlerinde, makinelerle ayrıştırılamayan postanın el emeğiyle ayrıştırma için başka birime gönderilmesi de gecikmelerdeki diğer neden olarak ortaya çıktı.

Hükümet, haberleşme teknolojisinde yaşanan değişimler ve hizmet maliyetlerindeki artış gibi nedenlerle 200'ün üzerinde ELTA şubesinin kapatılma planını duyurmuş, gelen tepkiler üzerine kapatılan şube sayısı yaklaşık 40 ile sınırlandırılmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title