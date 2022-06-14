Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem

Yunanistan'da terör örgütü PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı.

Yunanistan'da terör örgütü PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı.

Psihiko semtinde bulunan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu önüne dün akşam saatlerinde motosikletlerle gelen "Ruvikonas" isimli anarşist grubun yaklaşık 20 üyesi ellerindeki bildirileri sokağa ve konsolosluk bahçesine attı.

Yunan polisinin müdahale etmediği PKK destekçisi anarşist grup, eylemin ardından olay yerinden uzaklaştı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimde bulundu. Büyükelçilik, Yunan makamlarından faillerin araştırılmasını ve benzer olayların tekrar gerçekleşmemesi için önlem alınmasını talep etti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan Türkiye PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title