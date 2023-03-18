Yunanistan'da Pire'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni yapıldı

Yunanistan'da Pire'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, askeri ataşeler ve diplomatik misyon üyelerinin katıldığı tören, şehitlik anıtı önündeki saygı duruşu ile başladı.

Erciyes, törende yaptığı konuşmada "Çanakkale zaferlerimiz Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet uğruna yokluklara ve imkansızlıklara rağmen her engeli aşabileceğinin destansı bir kanıtıdır. Milletimize ve tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Dışişleri Bakanlığı olarak 1973'ten bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde 41 Bakanlık görevlisinin menfur terör saldırılarında şehit verildiğine dikkati çeken Erciyes, "Atina Büyükelçiliği olarak, şehitlerimiz Müsteşar Ömer Haluk Sipahioğlu, Basın Ataşesi Çetin Görgü, İdari Ataşe Galip Özmen ve sevgili kızı Neslihan'ın hatıralarını da yüreğimizde taşıyoruz. Kendilerini hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı.

Pire Türk Şehitliği, 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra, 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'ne verildi. Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.