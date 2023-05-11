Yunanistan'da Osmanlı eseri Hamza Bey Camisi restore edilecek

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Osmanlı döneminden kalma Hamza Bey Camisi'nin restore edileceği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının aldığı kararla caminin restorasyon çalışmaları için İyileştirme Fonundan 10,5 milyon avro kullanılacağı belirtildi.

Restorasyon çalışmalarının 2025'te tamamlanacağı belirtilen haberlerde, çalışmaları Kültür ve Spor Bakanlığının Bizans ve Bizans Sonrası Eserler Müdürlüğünün üstleneceği kaydedildi.

Selanik'te 1468'de inşa edilen ve şehrin en eski camisi olan Hamza Bey Camisi, Yunanistan'ın bağımsızlığının ardından bir süre yapılış amacına uygun kullanıldı. Sonraki yıllarda caminin kesme taştan yapılan minaresi yıkıldı, kubbesindeki kalem işleri, yazı levhaları silindi ve içindeki geçmeli ahşap minberi yok edildi.

Şehrin ana caddelerinden Egnatiya üzerinde bulunan cami 1927'de Yunanistan Ulusal Bankasının mülkiyetine geçirildi. Daha sonra özel şahsa satılan caminin dışa bakan kısımları bölünerek dükkan yapıldı, iç kısmı ise sinemaya dönüştürülerek 80'li yıllara kadar erotik filmler gösterimi için kullanıldı.

Cami depremlerden zarar görmesine rağmen bugüne dek ayakta kalmayı başardı.