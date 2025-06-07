Yunanistan'da Ormanlar Tehdit Altında: Acil Önlem Çağrısı

Yunanistan'da Ormanlar Tehdit Altında: Acil Önlem Çağrısı
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Yunanistan Afet Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthymios Lekkas, Attika bölgesindeki ormanların büyük ölçüde tahrip olduğunu belirterek, çevresel kriz konusunda acil önlem alınması çağrısında bulundu. Lekkas, orman dokusunun %70'inin kaybedildiğini vurguladı ve iklim krizi ile ilgili risklere dikkat çekti.

Yunanistan Afet Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, Atina'nın da içinde yer aldığı Attika bölgesindeki ormanlık alanların büyük ölçüde tahrip olduğunu belirterek, ülkede çevresel kriz konusunda acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Lekkas, Attika bölgesinde son yıllarda orman dokusunun yüzde 70'inin kaybedildiğini vurguladı.

Lekkas, artık tek bir ağacı bile kaybetme lükslerinin kalmadığını belirterek, özellikle Atina çevresindeki ormanların kötü durumda olduğunu ve ciddi tehdit altında bulunduğunu vurguladı.

İklim krizinin sadece orman yangınlarıyla sınırlı kalmadığını, bunları takip eden yoğun yağışların sel ve heyelan risklerini artırdığını belirten Lekkas, "Kuraklık, orman yangınına yol açıyor ve yangından sonra gelen yoğun yağışlar ise toprak kaymaları ve selleri beraberinde getiriyor. Bu bir kısır döngü ve çok zor kırılıyor." dedi.

Lekkas, son dönemde Rodos, Santorini ve Korint Körfezi gibi bölgelerde artan sismik hareketliliğe de değinerek, depremler arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını, bu sarsıntıların farklı tektonik yapılarda meydana geldiğini ifade etti.

Girit ve Santorini gibi turistik bölgelerdeki heyelan riskine dikkati çeken Lekkas, Girit'in karmaşık jeolojik yapısı nedeniyle dik yamaçlar ve derin vadilerin turistik yapılarla iç içe geçtiğini, bu yüzden şiddetli yağışlar veya depremler sonrasında özel önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Santorini'deki limanların güvenliğiyle ilgili adımların atıldığını belirten Lekkas, bazı tehlikeli noktalarda gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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