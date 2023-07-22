Yunanistan'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Agia Sotira banliyösündeki orman yangınına müdahale eden itfaiye görevlileri, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)
ATİNA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batı kısımlarındaki evleri ve ağaçları yok eden orman yangınları günlerdir devam ediyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Agia Sotira banliyösündeki orman yangınına müdahale eden itfaiye görevlileri, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Agia Sotira banliyösündeki orman yangınına müdahale eden itfaiye görevlileri, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Agia Sotira banliyösündeki orman yangınına müdahale eden itfaiye görevlileri, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Agia Sotira banliyösündeki orman yangınına müdahale eden itfaiye görevlileri, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)