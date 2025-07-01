Yunanistan'da Orman Yangınları: Serez ve Oreokastro Bölgelerinde Müdahale Başlatıldı

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Yunanistan'ın Serez kenti ve Selanik yakınlarındaki Oreokastro bölgesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sivil Savunma, bölgedeki halkı tedbirli olmaya ve uyarılara dikkat etmeye çağırdı.

Yunanistan'ın Serez kentinde ve Selanik yakınlarındaki Oreokastro bölgesinde orman yangını çıktı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Selanik yakınlarındaki Oreokastro'daki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Serez kentindeki bir kereste fabrikasında başlayan yangın ise Neo Suli bölgesindeki ormanlık alana sıçradı.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, her iki bölgede bulunanlardan yangına karşı tedbirli olmalarını ve yetkililerin uyarılarını takip etmelerini istedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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