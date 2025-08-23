Yunanistan'da Orman Yangınları İçin 300'den Fazla Tutuklama

Yunanistan'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 300'ü aşkın kişinin tutuklandığını duyuran Başbakan Kiryakos Mitsotakis, "Cezasızlık dönemi sona erdi" dedi.Akdeniz bölgesindeki tüm ülkeler gibi, büyük orman yangınlarına karşı mücadele veren Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Mitsotakis, bu konuya ilişkin soruşturmalarda şu ana dek 300'den fazla kişinin tutuklandığını duyurdu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan video mesajında, "Kundakçılıktan sadece bu yıl 300'ü aşkın insanın tutuklandığını biliyor muydunuz?" sorusunu yönelten Mitsotakis, Yunanistan'da orman yangınlarına dair kanunların sertleştirildiğini hatırlatarak "Cezasızlık dönemi sona erdi" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı, hem toplum hem de çevre için "felaket" sonuçlar doğuran orman yangınlarının faillerin geçmişte sıklıkla hafif cezalarla kurtulduğunu ancak artık bu durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Yunanistan'da son haftalardaki tutuklamalar ve itirafların orman yangınlarındaki tek faktörün doğal nedenler olmadığını daha net şekilde gözler önüne serdiğini ifade eden Mitsotakis, "Maalesef düşmanımız sadece iklim krizi değil, aynı zamanda insan faktörü. İster ihmal ister kasıt olsun" dedi.

Ağırlaştırılan cezalar

Yunanistan'da geçmişte orman yangınlarının failleri en ağır suçlarda bile tecilli cezalar veya düşük para cezaları alıyordu. Şimdi ise hapis cezalarıyla karşılaşıyorlar. Bu da cezalarının ertelenmeyeceği ya da para cezasına çevrilmeyeceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak failler artık yüksek para cezalarına da çarptırılabiliyor. Cezalar ciddi vakalarda 30 bin euroya, ağır ihmallerde ise 200 bin euroya kadar çıkabiliyor. Yeni yasa, faillerin mal varlığına el konulması da mümkün kılıyor.

Yunanistan Meteoroloji Ofisi'nin verilerine göre, ülkede sene başından bu yana çıkan yangınlarda toplamda yaklaşık 45 bin hektarlık orman, çalılık ve tarım arazisi kül oldu. Bu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor. Yunanistan'da orman yangını sezonu henüz sona ermediği için söz konusu kaybın artmasından endişe ediliyor. Ülkede 2023 yılında 175 bin hektar alan yanmıştı. Bu da yaklaşık olarak İstanbul'un yüzölçümünün üçte birine denk geliyor.

Yangınların sebepleri

Yunanistan'da yetkililer son dönemde birçok kez orman yangınlarının faillerini yakalamayı başardı. Bunlardan birinde Midilli Adası'ndaki 57 yaşındaki bir erkek dört ayrı yangın çıkardığını itiraf etti. Bu kişinin, diğer köylülere kızdığı için böyle bir eylemde bulunduğunu dile getirdiği iddia edildi.

Yunanistan'ın en büyük üçüncü şehri olan Patra yakınlarında çıkan orman yangını sonrası görgü tanıklarının verdiği ifadeler de bu yangının üç genç erkek tarafından çıkarıldığına işaret etti. Yangını çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan kişilerin motivasyonu henüz bilinmiyor.

Korint kentinde birkaç hafta önce çıkan bir yangın sonrası ise ormanlık alanda elektrikli testere ile çelik kesen ve çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangının başlamasına neden oldukları iddia edilen işçiler gözaltına tutuklandı.

Yunan gazetesi Kathimerini, elektrik şebekelerinin yetersiz bakımı nedeniyle çıkan yangınların da dolaylı yoldan insan kaynaklı olarak değerlendirildiğini vurguluyor. Bu ay başında başkent Atina'da yaşanan büyük bir yangına aşınmış kablolardan çıkan kıvılcımların neden olduğu belirtiliyor.

Faillerin ya da sorumluların ortaya çıkarıldığı bu vakalara karşın birçok yangında ise suçlular yakalanamıyor. Bu vakalarda sadece bulunan benzin bidonu ve gaz kartuşu gibi tutuşmayı hızlandırıcı maddelerin kalıntıları kundakçılığa işaret ediyor.