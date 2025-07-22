Yunanistan'da Orman Yangını: Evler ve Tarım Alanları Zarar Gördü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda çıkan orman yangınının yerleşim birimlerine sıçraması sonucu bazı evler ile tarım alanları zarar gördü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Korinthias'a bağlı Feneo bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin talimatıyla Lafka, Karteri, Drosopigi, Kionia, Stimfalia ve Masitza köyleri tahliye edildi.

Korinthos Bölge Vali Yardımcısı Anastasios Gölis, ERT'ye yaptığı açıklamada, yangının ulaşımın zor olduğu ormanlık alanda çıkması sebebiyle itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığını bildirdi.

Yangında bazı evler ve tarım alanları zarar gördü.

Bölgede akşam saatlerinde düzenlenmesi planlanan partinin hazırlıkları için çalışan 2 işçi, yangına sebebiyet verdikleri şüphesiyle gözaltına alındı.

Yüksek sıcaklıklar ve yangın riski

Pazar gününe kadar çöl sıcaklarının yaşanacağı Yunanistan'da Kardiça, Trikala ve Aspropirgos bölgelerinde de gün içinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada yarın Mora Yarımadası ve İyon Adaları başta olmak üzere ülkedeki yangın riskinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, açık alanlarda yangına neden olabilecek eylemlerden kaçınılmasını istedi.