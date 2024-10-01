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Yunanistan'da Orman Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Yunanistan'ın Corinthia bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler hızla yayıldı ve yüzlerce itfaiyeci ile 9 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Bazı köylere tahliye emri verildi.

- Yunanistan'da orman yangını: 2 ölü

ATİNA - Yunanistan'da çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Corinthia bölgesinde yer alan Xylokastro kasabasında dağlık bir alanda dün orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler kısa sürede ormanlık alana yayılırken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce itfaiyeci ve 9 yangın söndürme uçağının alevlere müdahale ettiği belirtildi. Kasabadaki bazı köylere ise tahliye emri verildi. Yunanistan'da Sivil Koruma Bakanlığı, ekiplerin yangın bölgesinde 35-40 yaşlarındaki 2 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Yunanistan'da Orman Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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