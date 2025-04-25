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Yunanistan'da Ölüm Sayısı Doğum Sayısını İki Kat Geçti

Yunanistan'da Ölüm Sayısı Doğum Sayısını İki Kat Geçti
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2024 yılında Yunanistan'da kaydedilen ölüm sayısı, doğum sayısından iki kat fazla. Uzmanlar, bu durumu demografik sorunların gösterge olarak değerlendiriyor ve ekonomik belirsizlik ile aile destek politikalarının etki ettiğini ifade ediyor.

Yunanistan'da 2024 yılında kaydedilen ölüm sayısının, doğum sayısından iki kat fazla olduğu bildirildi.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2024 yılında 62 bin 624 doğuma karşılık 125 bin 423 ölüm kaydedildi.

Tesalya Üniversitesi Demografi Bölümü ve Nüfus Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Viron Kocamanis, doğum ve ölüm oranları arasındaki farkın iki kattan fazla olduğunu ve bunun ülkedeki demografik sorunların başlıca göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Doğum oranlarındaki düşüşün yalnızca nüfusun yaşlanmasına bağlı olmadığını vurgulayan??????? Kocamanis, ekonomik belirsizlik, düşük gelir seviyeleri ve yetersiz aile destek politikalarının da genç çiftlerin çocuk sahibi olma kararlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Uzmanlar, ülkedeki doğum oranlarının Avrupa ortalamasının altında kaldığını ve Yunanistan nüfusunun uzun vadede küçülme eğiliminde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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