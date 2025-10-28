Yunanistan'da Ohi Bayramı'nda Çiftçiler ve Besiciler Eylem Yaptı

Yunanistan'ın Grevena kentinde milli bayram için düzenlenen törende çiftçiler ve besiciler eylem yaptı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı direnişini simgeleyen Ohi (Hayır) Bayramı için Grevena'da resmi tören düzenlendi.

Tören sırasında, çiftçi ve besiciler eylem yaptı.

Çiftçiler ve besiciler, karşı karşıya oldukları sorunların üretim kapasitesini sınırladığını belirterek, yüksek üretim maliyetlerine dikkati çekti.

Eylemciler, devlet sübvansiyonlarının da bir an evvel ödenmesini talep etti.