Yunanistan'da Ohi Bayramı'nda Çiftçiler ve Besiciler Eylem Yaptı

Güncelleme:
Yunanistan'ın Grevena kentinde Ohi Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende çiftçiler ve besiciler, yüksek üretim maliyetleri ve sübvansiyon talepleriyle eylem gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın Grevena kentinde milli bayram için düzenlenen törende çiftçiler ve besiciler eylem yaptı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı direnişini simgeleyen Ohi (Hayır) Bayramı için Grevena'da resmi tören düzenlendi.

Tören sırasında, çiftçi ve besiciler eylem yaptı.

Çiftçiler ve besiciler, karşı karşıya oldukları sorunların üretim kapasitesini sınırladığını belirterek, yüksek üretim maliyetlerine dikkati çekti.

Eylemciler, devlet sübvansiyonlarının da bir an evvel ödenmesini talep etti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
