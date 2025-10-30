Haberler

Yunanistan'da Öğrenciye Filistin Rozeti Nedeniyle Soruşturma Tepkileri Artırdı

Güncelleme:
Yunanistan'da 28 Ekim Ulusal Bayramı'ndaki geçit töreninde Filistin'le dayanışmayı simgeleyen karpuz rozeti takan öğrenci hakkında açılan soruşturma, muhalefet ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Eğitim Bakanlığı'nın disiplin soruşturması başlatması, hükümetin aşırı tepki verdiği eleştirilerine yol açtı.

Yunanistan'da 28 Ekim Ulusal Bayramı geçit töreninde koluna Filistin'le dayanışmayı simgeleyen karpuz rozeti takan öğrenci hakkında soruşturma başlatılması muhalefetin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yunan haber portalı Esos.gr'nin aktardığına göre, bir lise öğrencisi geçit töreninde "özgürlük mesajı" vermek amacıyla Filistin'in simgesi haline gelen karpuz rozeti taktı.

Eğitim Bakanlığının olaya ilişkin disiplin soruşturması talimatı vermesinin duyulmasının ardından hükümeti "aşırı tepki göstermekle" suçlayan Yeni Sol Partisinden yapılan açıklamada, "Bu olay, (Başbakan Kiryakos) Miçotakis hükümetinin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun suç rejimiyle kurduğu siyasi yakınlığın yeni bir göstergesidir. Bir halkın silahsız direnişinin, faşizme karşı mücadelesinin hatırlatılması rahatsızlık yaratmıştır." ifadelerine yer verildi.

Parti açıklamasında ayrıca, "Eğitim Bakanı talimatı doğrudan İsrail Büyükelçiliği'nden mi aldı, yoksa Başbakanlık mı devreye girdi bilmiyoruz. Ancak hükümet bilmelidir ki küçük öğrencilere yönelik disiplin soruşturmaları ve baskıcı uygulamalar toplumsal direnci bastıramayacaktır." denildi.

Öğrenci hakkında soruşturma başlatılması sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Bir kullanıcı, "Miçotakis hükümeti İsrail'in kuklası haline gelmiştir." ifadelerini kullanarak, hükümeti Filistin'de yaşanan soykırıma sessiz kalmakla eleştirdi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bir öğrencinin taktığı bir rozetten rahatsız olan hükümet, özgürlük kavramını anlamaktan uzaktır." yorumunda bulunurken, bir diğeri de "Bir öğrencinin vicdanı, koca bir hükümetin siyasi ve diplomatik dengelerinden daha onurludur." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
