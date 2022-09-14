Yunanistan'da öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandı Güncel Haberler Yunanistan'ın başkenti Atina'da, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı çıkan öğrencilerle polis arasında arbede çıktı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da, üniversitelerde polislerin görevlendirilmesine karşı çıkan öğrencilerle polis arasında arbede çıktı. Bu yıl başlayan, polislerin üniversite içerisinde bulunabilmesinin önünü açan uygulamaya tepki gösteren öğrenciler, başkent Atina'da bir araya geldi. Polisin yaklaşık 1000 kişilik eylemci grubu dağıtmak için biber gazı kullanmasının ardından eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Güncel Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan Yunanistan Güncel Haberler

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