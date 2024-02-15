Yunanistan'da Öğrenci ve Eğitimciler Özel Üniversite Açılmasına Karşı Eylem Düzenledi

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, ülkede özel üniversite açılmasına imkan verecek yasa tasarısına karşı eylem düzenledi.

Başkent Atina'da bir araya gelen öğrenci ve eğitimciler, Parlamento binasına doğru protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hükümetin Meclisten geçirmeyi planladığı özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına tepki gösteren protestocular, ülkede özel üniversitelerin hizmet vermesi planına karşı çıkarak eğitime daha çok bütçe ayrılmasını istedi.

Bazı eylemciler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek mesajı verdi.

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Hükümet ise özel üniversitelerin ülkede hizmet vermesine ve mevcut kolejlerin diplomalarının tanınmasına imkan tanıyacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Öğrenci ve eğitimciler ise yılbaşından beri birçok kez düzenledikleri eylemlerle özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına karşı tepkilerini ifade etmişti.