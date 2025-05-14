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Yunanistan'da Mülteci Ailelerin Tahliye Kararına Tepki

Yunanistan'da Mülteci Ailelerin Tahliye Kararına Tepki
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Yunanistan Eğitimde Mülteci Koordinatörleri Platformu, Göç ve İltica Bakanlığı'nın mülteci ailelerin barınma merkezlerinden tahliye edilmesine yönelik kararını eleştirdi. Kararın, mülteci öğrencilerin eğitimine olumsuz etkisi olacağına dikkat çekildi.

Yunanistan Eğitimde Mülteci Koordinatörleri Platformu, Göç ve İltica Bakanlığının devlete ait mülteci merkezlerinden bazı aileleri tahliye etme kararına tepki gösterdi.

Platform tarafından yayımlanan bildiride, bakanlığın aldığı kararın, ikinci derece başvuruları reddedilen mülteci aileler ile iltica hakkı tanınan kişilerin Yunanistan'daki barınma merkezlerinden kısa süre içinde tahliye edilmesini öngördüğü belirtildi.

Bu durumun, yüzlerce mülteci öğrencinin yeniden yerinden edilmesi anlamına geldiğine dikkatin çekildiği bildiride, "Bu çocuklar savaş, yoksulluk ve dışlanma içinde hayata tutunmaya çalışıyor. Okul, onlar için yalnızca eğitim değil; aynı zamanda çocukluklarına yeniden kavuşma anlamı taşıyor." ifadesine yer verildi.

Barınma merkezlerinde hala boş yer bulunduğu belirtilen açıklamada, tahliyelerin herhangi bir alternatif sunulmadan yapılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bildiride, devletin entegrasyon politikalarını güçlendirmesi, şehir merkezlerinde insan onuruna yakışır barınma olanakları sağlaması ve mültecilerin sağlık ile eğitime erişimini güvence altına alması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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