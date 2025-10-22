Yunanistan'da Meçhul Asker Anıtı Çevresinde Gösteriler Yasaklandı

Yunanistan Parlamentosu, meclis binasının önünde bulunan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Meçhul Asker Anıtı çevresinde her türlü gösteri ve etkinliği yasaklayan tasarıyı 159 "evet" oyuyla kabul etti.

Meclis'te toplam 293 milletvekilinin katıldığı oylamada, 159 milletvekili tasarı lehine, 134 milletvekili ise aleyhine oy kullandı.

Hükümet, "ulusal bir sembol" kabul edilen Meçhul Asker Anıtı'nın korunması için yasanın gerekli olduğunu savunurken, muhalefet partileri, düzenlemenin "demokratik haklara müdahale niteliği" taşıdığını dile getirdi.

Düzenleme, Meçhul Asker Anıtı çevresinde her türlü gösteri ve etkinliği yasaklıyor. Bunu ihlal edenler, para cezası veya 1 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023'te bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış, kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümete tepki gösteren eylemciler, söz konusu tren kazasında ölenler için Meçhul Asker Anıtı'nın önünde büyük protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Hayatını kaybedenlerden birinin babası olan Panos Ruci, oğlunun ölüm nedeninin aydınlatılması için anıtın önünde 23 gün süren açlık grevi gerçekleştirmişti.

Ruci'nin avukatı ve milletvekili Zoi Konstantopulu, açlık grevinin "başbakanlık çevrelerini paniğe sevk ettiğini" söylemişti.