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Kavala'da 'Konya ve Sille Hazineleri' Sergisi Açıldı

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Yunanistan'ın Kavala kentinde, buraya gelen Kapadokyalı mübadillere ait eşya ve fotoğraflardan oluşan "Konya ve Sille Hazineleri" sergisinin açılışı yapıldı.

Yunanistan'ın Kavala kentinde, buraya gelen Kapadokyalı mübadillere ait eşya ve fotoğraflardan oluşan "Konya ve Sille Hazineleri" sergisinin açılışı yapıldı.

Konya Selçuklu ile Kavala Belediyeleri, Muhammed Ali Araştırma Merkezi (MOHA), Yeni Gerveli Kapadokya Araştırmaları Merkezi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışına Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pekyatırmacı, Kavala'da düzenlenen "Konya ve Sille Hazineleri" sergisinin ortak kültürel mirasın korunması ve tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Konya'da geçen yıl gerçekleştirilen Uluslararası Sille Sempozyumu'nda da benzer bir sergi düzenlediklerini anlatan Pekyatırmacı, bugün Kavala'da bu serginin ikincisini açtıklarını söyledi.

Sergiye MOHA Araştırma Merkezi'nin ev sahipliği yaptığını belirten Pekyatırmacı, Konya ve Sille'den getirilen eserlerin Yunanistan'da sergileniyor olmasının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Bu sergiyle birlikte, yüzyıl önce var olan birlikte yaşama kültürümüzü görme fırsatı buluyoruz"

Pekyatırmacı, serginin ortak kültür ve tarihi yansıttığını ifade ederek "Bu sergiyle birlikte yüzyıl önce var olan birlikteliğimizi, hoşgörümüzü, birlikte yaşama kültürümüzü görme fırsatı buluyoruz" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değinen Pekyatırmacı, bu tür kültürel faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğine inandığını ifade etti.

Geçmişte Müslümanların buradan Anadolu'ya göç ettiklerini, aynı şekilde Anadolu'da yaşayan Hristiyan toplulukların da buraya geldiğini hatırlatan Pekyatırmacı, o dönemlerde de bir arada yaşandığını ve aynı mekanların paylaşıldığını vurguladı.

-Türk-Yunan dostluğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası

Başkonsolos Aykut Ünal da burada yaptığı konuşmada, Türk-Yunan dostluğunun, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye bıraktığı bir miras olduğunu vurgulayarak "Bu mirasın korunması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Türk ve Yunan halklarının aynı coğrafyanın çocukları olduğunu ve benzer hisleri paylaştıklarını belirten Ünal, "Mutluluklarını ve heyecanlarını, üzüntülerini ve şaşkınlıklarını benzer reflekslerle dışa vuran bu iki halk, aynı kaderin yolcusudur," dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Kiryakos Miçotakis tarafından 7 Aralık 2023'te imzalanan Atina Bildirgesi'ne de atıfta bulunarak bildirgenin iki ülke arasındaki yenilenen işbirliği iradesini yansıttığını ve bu sürece herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Sergi, 10 Eylül'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

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