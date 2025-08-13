Yunanistan'da Kontrol Altına Alınamayan Orman Yangınları Patra'yı Tehdit Ediyor

Yunanistan'ın Ahaia ilinde kontrol altına alınamayan orman yangınının, Patra'daki yerleşim yerine yaklaştığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, alevlerin yaklaşması nedeniyle Patra'daki Karamandanio Çocuk Hastanesi ve Konstantopoulio Huzurevi tahliye edildi.

Yangının hastane binasının çevresine kadar ulaştığı ve yoğun dumanın koridorlar ile hasta odalarına kadar girdiği aktarıldı.

Patra'nın çeşitli mahallelerinde alevler bazı yerleşim bölgelerine yaklaşırken, bazı mahallelere yakın alanlarda park halindeki araçlar da yanmaya başladı. Ayrıca tarım arazileri, zeytinlikler ve çam ormanlarının büyük ölçüde tahrip olduğu bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 13 uçak ve 10 helikopter katılırken, rüzgarın sık sık yön değiştirmesinin müdahaleyi güçleştirdiği ifade edildi.

Riskin devam ettiği ve bölgede gece boyunca yangınla mücadelenin süreceği aktarıldı.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, 12 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarının ardından Preveze iline bağlı Ziros Belediyesi ile Zakintos Adası'nda üç ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. Kararın, yangınlardan kaynaklanan acil ihtiyaçların karşılanması ve ortaya çıkan zararın yönetilmesi amacıyla alındığı, olağanüstü hal uygulamasının 12 Kasım 2025'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilios Vatrakoyannis, katıldığı bir televizyon programında ülke genelinde 109 yangının sürdüğünü ve son 24 saatte 48 yeni orman yangını çıktığını açıkladı.

Sözcü, yangın söndürme çalışmalarına ordu, polis, sahil güvenlik ve gönüllü ekiplerin de destek verdiğini kaydetti.