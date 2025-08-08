Yunanistan'da Kontrol Altına Alınamayan Orman Yangını: Bir Ölü

Atina yakınlarındaki Keratea'da çıkan orman yangınında 80 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Yangınla ilgili tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kefalonya Adası ve diğer bölgelerde de yangınlarla mücadele sürüyor.

Atina yakınlarındaki Keratea'da sabah saatlerinde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vatrakoyanis, yaklaşık 80 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeninin, Keratea'nın Togani bölgesindeki evinde itfaiye ekiplerince bulunduğunu açıkladı.

Ekiplerin, tahliye çalışmalarına yardım etmek amacıyla bölgeye gittiği, ancak olay yerine vardıklarında evin alevler içinde olduğunu ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini tespit ettikleri aktarıldı.

Keratea'daki yangının yanı sıra Kefalonya Adası'nda Karavados ile Peratata arasında, Ahaia'da ve Megara'da çıkan orman yangınlarıyla da mücadele sürüyor. Adadaki yangında, şiddetli rüzgarın etkisiyle üç köy tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi.

Yetkililer, tüm yangın bölgelerinde vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymaları ve tahliye çağrılarına derhal karşılık vermelerini istedi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
