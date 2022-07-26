Yunanistan'da KINAL partisi lideri Andrulakis'in cep telefonuna yasa dışı erişim teşebbüsü Yunanistan'da, muhalefet partilerinden Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç... Yunanistan'da, muhalefet partilerinden Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulundu. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak, telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirdi. Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edildi. Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in, 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programa yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görüldü. Nisanda da bir gazetecinin telefonunda casus yazılım tespit edilmişti Nisan'da da Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmişti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti. IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.??????? Güncel AA / Derya Gülnaz Özcan Güncel Haberler

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