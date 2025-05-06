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Yunanistan'da Kamu Kurumlarına Değerlendirme Uygulaması Başlatıldı

Yunanistan'da Kamu Kurumlarına Değerlendirme Uygulaması Başlatıldı
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Yunanistan, vatandaşların kamu kurumlarını değerlendirebileceği dijital bir uygulama başlattı. Vatandaşlar, çeşitli devlet kurumlarının hizmet kalitesini 1'den 10'a kadar puanlayarak görüşlerini paylaşabilecek.

Yunanistan'da vatandaşların kamu kurumlarını değerlendirmesine yönelik dijital bir uygulama başlatıldı.

Vatandaşlar, bugünden itibaren kullanıma açılan, İçişleri Bakanlığına bağlı linke tıklayarak kamu kuruluşlarını değerlendirme imkanı bulabilecek.

Kamu işlemlerinin dijital ortamda yapılması için kullanılan şifreyle sisteme giriş yapacak vatandaşlar, sosyal sigortalar müdürlüğü, vergi dairesi, kamu hastaneleri, tapu dairesi gibi birçok devlet kurumunun hizmet kalitesini 1'den 10'a kadar puanlayabilecek.

Puanlamanın ardından, özel bir bölümde ise kişisel yorumlarını ve önerilerini yazabilecek.

Değerlendirmelerde, sadece ikamet edilen bölge ve yaş aralığı kayıtlı kalacak, isim ve diğer kişisel bilgiler yer almayacak.

Uygulama, vatandaşların geri bildirimleriyle kamu hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan büyük bir veri havuzu oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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