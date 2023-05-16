Yunanistan'da kalp krizi ve obezite oranı en yüksek bölge Girit olarak saptandı

Yunanistan'da kalp krizi ve obezitenin en yüksek oranda görüldüğü bölgenin beslenme alışkanlıkları değişen Girit Adası olduğu kaydedildi.

Yunanistan'da kalp krizi ve obezitenin en yüksek oranda görüldüğü bölgenin beslenme alışkanlıkları değişen Girit Adası olduğu kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, son yıllarda kalp krizi ve obezite nedeniyle adanın "uzun yaşam süresi" özelliğinde değişim gözlendi.

Girit'te Yale Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Gastronomi ve Kültür" konulu konferansta uzmanlar, Yunanistan'da en yüksek kalp krizi ve obezite oranının Girit'te görüldüğüne işaret ederek, kırmızı et tüketiminin de bölgede çok yüksek olduğunu vurguladı.

Şef Manolis Papuçakis, bugün tarımın makinelerle yapılması ve ulaşımın yürüyerek değil otomobillerle sağlanmasının bu değişimde etkili olduğunu belirtti.

Papuçakis, Giritlilerin 50 yıl öncesinde çok fazla zeytinyağı tüketimiyle birlikte çok fazla yürüdüğüne dikkati çekerek, 50 yıl öncesinin Girit mutfağında yer alan salyangoz, tavşan, kuzu, keçi gibi hayvansal gıdaların yerini son yıllarda dana etinin aldığını belirtti.