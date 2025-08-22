Yunanistan'da Kadın Cinayetlerine Karşı Hukuki Talep

Yunanistan'da muhalefet partileri ülkede yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle hükümeti eleştirdi ve "kadın cinayeti" kavramının hukuken tanınmasını istedi.

Parlamentodaki Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRIZA), Volos kentinde 36 yaşında bir kadının kızının gözleri önünde eşi tarafından katledilmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Üzgün olmamız, destek mesajları vermemiz yeterli değil, kadına şiddete karşı hassasiyet kazandırmayı amaçlayan kampanyalar yeterli değil, panik butonu uygulaması yeterli değil. Asıl gereken kadınların gerçekten korunması, aile içi şiddete karşı polis birimlerinin yeterli personele ulaştırılması, şiddete uğrayan kadınları misafir eden kurum bütçe ve personelinin artırılmasıdır."

Açıklamada, "kadın cinayeti" kavramının da hukuki olarak tanınması gerektiği vurgulandı.

Parlamentodaki Yeni Sol Partisinden yapılan yazılı açıklamada da "Kadın cinayeti kavramı hiçbir gecikme olmadan hukuki olarak tanınmalıdır." ifadesine yer verildi.

Yeni Sol'un açıklamasında, bu konuda sadece söz sarf etmenin yeterli olmadığı belirtilerek, siyasi iradeye ve kurumsal eyleme de acilen ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.