Yunanistan'da İşçilerden Grev: Çalışma Saatlerine Tepki

Yunanistan'da işçiler ve memurlar, çalışma saatlerine hükümetin getirmeyi planladığı yasal düzenlemeye ve artan hayat pahalılığına karşı 24 saatlik greve gitti.

İşçi ve memurlar, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikasının (PAME) çağrısıyla 24 saatlik grev yaptı.

Grev kapsamında başkent Atina'da düzenlenen eylemde işçi ve memurlar protesto yürüyüşünün ardından parlamento binasının önüne geldi.

Eylemciler, hükümetin çalışma saatlerine getirmeyi planladığı, yılda 37 gün 13 saatlik çalışmaya olanak veren yasal düzenlemeyi ve artan hayat pahalılığını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları da taşıyan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Bir grup eylemci ise parlamento binası önünde Filistin'e destek mesajları içeren bir pankart açtı.