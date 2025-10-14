Haberler

Yunanistan'da İşçi ve Memurlar 24 Saatlik Genel Greve Gitti

Yunanistan'da işçi ve memurlar, hükümetin çalışma saatlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeyi protesto etmek için 24 saatlik genel grev düzenledi. Grev süresince ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşandı ve eylemciler, mevcut çalışma sürelerinin artırılmamasını talep etti.

Yunanistan'da işçi ve memurlar, hükümetin uygulamaya hazırlandığı çalışma saatlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeye karşı 24 saatlik genel greve gitti.

İşçi ve memurlar, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikasının (PAME) çağrısıyla 24 saatlik grev düzenliyor.

Grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durdu. Başkent Atina'da ise toplu ulaşım araçları sadece belli saatlerde hizmet verecek şekilde iş bırakma eylemine gitti. Eylemde, işçi ve memurlar Atina'nın merkezinde bir araya geldi.

Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına yürüyen eylemciler, hükümetin çalışma saatlerine getirmeyi planladığı, yılda 37 gün 13 saatlik çalışmaya olanak verecek yasal düzenlemeyi protesto etti.

Şu an ülkede uygulanan günlük 8 saatlik çalışma süresinin artırılmamasını isteyen eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Filistinli sendikacı Suzan Tayseer Salam da eylemcilere hitap etti.

İsrail işgali altındaki Filistin'de, küresel dayanışmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Salam, "Sizlere Filistinli işçilerin selamlarını getirdim." dedi. Eylemciler de Salam'a "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
