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Yunanistan'da Irkçılık Karşıtı Festival Sonrası Molotofkokteyli Saldırısı

Yunanistan'da Irkçılık Karşıtı Festival Sonrası Molotofkokteyli Saldırısı

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Yunanistan'da düzenlenen ırkçılık karşıtı festivalin ardından bir grup, molotofkokteyli atarak çevreye zarar verdi. Polis müdahalesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'da düzenlenen ırkçılık karşıtı festivalin ardından bir grubun molotofkokteyliyle çevreye zarar verdiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonunun (ERT) haberine göre başkent Atina'nın Veiku bölgesinde dün gece düzenlenen ırkçılık karşıtı festivalden çıkan grup, sabaha karşı bölgedeki metro inşaatına ve park halindeki iki araca molotofkokteyli atarak hasara neden oldu.

Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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