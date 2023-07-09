Yunanistan'da Irkçılık Karşıtı Festival Sonrası Molotofkokteyli Saldırısı

Yunanistan'da düzenlenen ırkçılık karşıtı festivalin ardından bir grubun molotofkokteyliyle çevreye zarar verdiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonunun (ERT) haberine göre başkent Atina'nın Veiku bölgesinde dün gece düzenlenen ırkçılık karşıtı festivalden çıkan grup, sabaha karşı bölgedeki metro inşaatına ve park halindeki iki araca molotofkokteyli atarak hasara neden oldu.

Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.