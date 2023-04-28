Yunanistan'da 'ırkçı şiddeti körükledikleri' iddiasıyla yargılanan 3 eski milletvekili suçsuz bulundu

Yunanistan'da ırkçı Altın Şafak Partisinin 3 eski milletvekili, "ırkçı şiddeti körükledikleri" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Yunanistan'da ırkçı Altın Şafak Partisinin 3 eski milletvekili, "ırkçı şiddeti körükledikleri" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, eski milletvekilleri Nikos Mihalolyakos, İlias Kasidiaris ve Panayotis İliopulos hakkında, Batı Trakyalı Türk milletvekillerine yönelik Mart 2018'de parlamentoda dile getirdikleri "Türkiye'nin casusları", "Türk bilincine sahipler" şeklindeki söylemleri nedeniyle dava açıldığı belirtildi.

Parlamentodaki diğer tüm partilerin oy birliğiyle aldığı disiplin kararı çerçevesinde ceza olarak milletvekillerinin maaşlarında kesinti yapıldığı kaydedilen haberde, davanın Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Temsilciliğince açıldığı anlatıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre mahkeme, "ırkçı şiddeti körükledikleri" gerekçesiyle yargılanan milletvekillerinin suçsuz olduğuna hükmetti.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.