Yunanistan'da İnebahtı ve Eğriboz'da Orman Yangınları: 3 Köy Tahliye Edildi

Yunanistan'ın İnebahtı (Nafpaktos) kenti yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle 3 köyün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, yangın İnebahtı'nın Plataniti bölgesindeki ormanlık alanda başladı. İtfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından bölge halkının cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajla bölgedeki 3 köyün tedbiren tahliye edilmesi istendi.

Yangın nedeniyle bölgedeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Yunanistan'da ayrıca Eğriboz Adası'nın Nea Artaki bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle de bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

Atina'dan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Markopulo'daki ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale edildi.