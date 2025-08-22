Yunanistan'da İltica Başvurularında Kemik Yaşı Tespiti Uygulaması Başladı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, reşit olmadığını beyan ederek iltica başvurusunda bulunanların kemik yaşı tespit sürecine alınmasını kararlaştırdı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından, reşit olmadığını beyan ederek ülkede iltica başvurusunda bulunanların yaşlarının belirlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı ile alınan ortak karar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Amacın iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecinde şeffaflık ve netlik sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, "İltica başvurusunu değerlendirme sürecinin herhangi bir safhasında yetkililer başvuruda bulunan kişinin reşit olup olmadığına ilişkin şüphe taşırsa yaş tespiti için işlem başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, iltica başvurusunda bulunan ve reşit olmadığı beyan edilen kişinin yaşının tespiti için bedensel gelişimine ilişkin tıbbi muayenede bulunulacak, özel bir uzman tarafından psiko-sosyal değerlendirmesi yapılacak ve kemik yaşının tespit edilmesi için sol el bileğinden röntgen çekilecek. ?????