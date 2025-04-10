Yunanistan'da Hayat Pahalılığı Protestoları: 24 Saatlik Grev Düzenlendi
Yunanistan'da sendikalar, hayat pahalılığı nedeniyle yetersiz kalan maaş artışlarını protesto etmek amacıyla Atina'da 24 saatlik grev düzenledi. Protesto gösterilerine katılan insanlar, ekonomik koşullara dikkat çekti.
ATİNA, 10 Nisan (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da grev kapsamında protesto gösterisi düzenleyen insanlar, 9 Nisan 2025.
Yunanistan'da sendikalar çarşamba günü hayat pahalılığı nedeniyle yetersiz kalan maaş artışlarını protesto etmek üzere 24 saatlik grev düzenledi. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel