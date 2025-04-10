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Yunanistan'da Hayat Pahalılığı Protestoları: 24 Saatlik Grev Düzenlendi

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Yunanistan'da sendikalar, hayat pahalılığı nedeniyle yetersiz kalan maaş artışlarını protesto etmek amacıyla Atina'da 24 saatlik grev düzenledi. Protesto gösterilerine katılan insanlar, ekonomik koşullara dikkat çekti.

ATİNA, 10 Nisan (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da grev kapsamında protesto gösterisi düzenleyen insanlar, 9 Nisan 2025.

Yunanistan'da sendikalar çarşamba günü hayat pahalılığı nedeniyle yetersiz kalan maaş artışlarını protesto etmek üzere 24 saatlik grev düzenledi. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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