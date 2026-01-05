Yunanistan'da dün hava trafiğinde yaşanan aksamaya tepkiler sürüyor

Yunanistan hava sahasında dün yaşanan ve ülke genelinde hava trafiğinin saatlerce aksamasına yol açan teknik arıza nedeniyle Yunan kamuoyundaki tepkiler devam ediyor.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün ülke genelinde hava trafiğinin saatlerce aksamasına ve onlarca uçuşun iptal edilmesine neden olan teknik arızanın nedeninin halen öğrenilememesi eleştirildi.

Açıklamada, Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin yedek parça alımlarını geciktirdiği, sorumluluğu üstlenmesi ve yolculardan özür dilemesi gerektiği kaydedildi.

Muhalefet hükümeti suçladı

Muhalefetteki Yunanistan Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada ise hükümet suçlandı.

Açıklamada, "Olayın ardından bir tam gün geçti ve hükümet hava trafiğinde yaşanan kesintinin nedenlerine ilişkin net cevaplar vermek yerine her zamanki gibi 'sistemlerin modernize edilmesine' ilişkin ucuz vaatler ve 'sorumluların bulunmasına' ilişkin atıp tutmalara sığınıyor." ifadesi yer aldı.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hava trafiğinde yaşanan sorunların "son derece önemli" olduğunu ve bir an evvel kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Yunanistan'da dün hava trafik hizmetleri frekanslarında teknik arıza yaşanmış ve planlanan uçuşlar iptal edilmişti.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, sorunun, hava sahasını kapsayan frekanslardaki geniş çaplı parazitlenmeden kaynaklandığını duyurmuştu.

Arızanın gece geç saatlerde giderilmesi üzerine uçuşlar, kademeli olarak başlatılmıştı.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği aylardır yapılan çeşitli açıklamalarda, kullanılan sistemlerin eski olduğunu belirterek, hükümete sistemlerin modernize edilmesi ve personel sayısının artırılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.