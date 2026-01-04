Haberler

Yunan Sivil Havacılık Otoritesi, uçuş aksamalarının FIR Atina'daki parazitten kaynaklandığını açıkladı

Güncelleme:
Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, 4 Ocak 2026'da FIR Atina'da etkili olan kesintinin radyo frekanslarında meydana gelen parazitlerden kaynaklandığını açıkladı. Bu durum, hava trafik kontrolü ve özel iletişim hatlarında aksamalara yol açtı.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (IPA), ülkedeki havalimanlarda uçuş aksamalarına neden olan kesintinin, Yunanistan hava sahasını (FIR Atina ) kapsayan frekanslarda meydana gelen geniş çaplı bir parazit olayından kaynaklandığını açıkladı.

IPA tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4 Ocak 2026 günü saat 08.59'da, FIR Atina'da hizmet veren neredeyse tüm radyo frekanslarında eş zamanlı ve sürekli bir parazitlenme tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, aynı anda hava trafik kontrolünde kullanılan özel haberleşme hatları ile operasyonel telefon hatlarında da kesinti yaşandığı belirtildi.

Söz konusu olayın, kapsamı, coğrafi yayılımı ve süresi bakımından daha önce görülmemiş nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, frekanslarda gözlenen parazitin sürekli ve istem dışı bir yayın şeklinde ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, öğle saatlerinde özel donanımlı bir IPA uçağının, parazitlenmenin havadan tespiti amacıyla acil olarak havalandığı belirtildi.

Açıklamada, uçuş güvenliği gerekçesiyle, Atina Bölge Kontrol Merkezi'nin Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) ile koordinasyon içinde saatte 35 uçakla sınırlandırılan trafik kapasitesinin, yerel saatle 16.00'dan sonra 45 uçağa çıkarıldığı aktarıldı.

Öte yandan telekomünikasyon şirketi OTE'den yapılan açıklamada, IPA'ya sağlanan bağlantı devrelerinin tamamen çalışır durumda olduğu ve yaşanan kesintinin şirketin altyapısıyla bağlantılı olmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
