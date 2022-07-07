Yunanistan'da hastane girişindeki ATM'de patlayıcıyla hırsızlık girişimi Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sismanoglu Hastanesi girişinde bulunan ATM'de patlayıcı kullanılarak hırsızlık girişiminde bulunuldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sismanoglu Hastanesi girişinde bulunan Atm'de patlayıcı kullanılarak hırsızlık girişiminde bulunuldu. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, sabahın erken saatlerinde Atina'daki Sismanoglu Hastanesi girişinde bulunan Atm'de el yapımı patlayıcı düzeneklerle patlama gerçekleşti. Doktor önlüğü giymiş 4 kişi hastanedeki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra, el yapımı patlayıcı düzeneği hastane girişindeki Atm'ye yerleştirdi. Hemen ardından gerçekleşen patlama, ATM ile hastanenin giriş katında hasara yol açtı. Failler bilinmeyen bir nedenle ATM'deki parayı alamadan kaçtı. AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel Yunanistan ATM Güncel Haberler

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