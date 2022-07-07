Yunanistan'da hastane girişindeki ATM'de patlayıcıyla hırsızlık girişimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da hastane girişindeki ATM'de patlayıcıyla hırsızlık girişimi

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'da hastane girişindeki ATM'de patlayıcıyla hırsızlık girişimi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sismanoglu Hastanesi girişinde bulunan ATM'de patlayıcı kullanılarak hırsızlık girişiminde bulunuldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sismanoglu Hastanesi girişinde bulunan Atm'de patlayıcı kullanılarak hırsızlık girişiminde bulunuldu.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, sabahın erken saatlerinde Atina'daki Sismanoglu Hastanesi girişinde bulunan Atm'de el yapımı patlayıcı düzeneklerle patlama gerçekleşti.

Doktor önlüğü giymiş 4 kişi hastanedeki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra, el yapımı patlayıcı düzeneği hastane girişindeki Atm'ye yerleştirdi. Hemen ardından gerçekleşen patlama, ATM ile hastanenin giriş katında hasara yol açtı.

Failler bilinmeyen bir nedenle ATM'deki parayı alamadan kaçtı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan ATM Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title