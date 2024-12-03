Yunanistan'da Güçlü 'Bora' Fırtınası Can ve Mal Kaybına Neden Oldu

RODOS, 3 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'da meteorologlar tarafından 'Bora' olarak adlandırılan güçlü fırtınalar, ülke genelinde büyük tahribata yol açtı. Cuma günü başlayan fırtına, halihazırda üç can kaybına ve birçok bölgede büyük hasara neden oldu. Öte yandan pazartesi günü Ege'de iki adada olağanüstü hal ilan edildi.

Fırtına, köprülerin çökmesine, yol ağının bir kısmının tahrip olmasına, evlerin, dükkanların ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Yerel yetkililere göre, araçlar sel sularına kapıldı ve birçok bölge sakini saatlerce elektriksiz kaldı.