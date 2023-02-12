Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı

Güncel Haberler

Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı

Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.

Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.

Cosmote ve Vodafone Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda, Türkiye ve Suriye'deki yakınları ile görüşmek isteyenler için görüşme ve mesajların ücretsiz olacağı açıklandı.

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan Cosmote ve Vodafone Yunanistan abonelerinden de konuşma, kısa mesaj ve internet için roaming ücreti talep edilmeyecek.

Vodafone Yunanistan, ücretsiz iletişim hizmetinin 13 Şubat'a, Cosmote ise 14 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi. Vodafone Yunanistan, kurum olarak depremzedelere destek verirken, çalışanlarına da depremzedeler için açılan yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Yemek siparişlerinde de depremzedelere destek

Yunanistan'ın en sık kullanılan yemek sipariş sitesi "e-food" da siparişlerde, depremzedeler için 1 avro bağış seçeneği ekledi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Vodafone Türkiye Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title