Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Haberler

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Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
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Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

ATİNA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan çocuklarda görülen, kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatitle bağlantılı ilk ölümü bildirdi.

ATİNA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan çocuklarda görülen, kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatitle bağlantılı ilk ölümü bildirdi. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, 13 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi. EODY açıklamasına göre ülkede son aylarda 11 olası vaka daha bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Haziran sonlarında yaptığı açıklamaya göre 33 ülkede çocuklarda etiyolojisi bilinmeyen şiddetli akut hepatit olduğundan şüphelenilen 920 vaka bildirildi. Bu vakaların yüzde 2'sinin ölümcül olduğu belirlenirken hastaların yüzde 5'ine karaciğer nakli yapıldı.

Xinhua / Güncel

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