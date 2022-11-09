Yunanistan'da genel grev (1) Güncel Haberler Yunanistan'da işçi ve memur sendikaları, artan fiyatlar ve hayat pahalılığına dikkat çekmek için 24 saatlik genel greve gitti. Yunanistan'da işçi ve memur sendikaları, artan fiyatlar ve hayat pahalılığına dikkat çekmek için 24 saatlik genel greve gitti. Grev kapsamında toplu taşıma araçları günün belli saatlerinde iş bırakırken, başkent Atina'da taksiler ise gün boyunca hizmet vermeme kararı aldı. Deniz yolları ulaşımı da 24 saatliğine durduruldu. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Memur Güncel Haberler

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