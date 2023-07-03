Yunanistan'da Garsonun Denizde Hizmet Verdiği İşletme Soruşturma Altında

Yunanistan'da Rodos'taki bir işletmede garsonun denizde belini aşan sularda yürüyerek platformda güneşlenen turistlere servis yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, ülke genelinde tepki gösterildi. Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis, görüntülerin mide bulandırıcı olduğunu söyleyerek, soruşturma başlatıldığını ve kölelik çağının bittiğini vurguladı.

Yunanistan'da, Rodos'taki bir işletmede, garsonun denizde belini aşan sularda yürüyerek platformda güneşlenen turistlere servis yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, ülke genelinde bu duruma tepki gösterilirken, savcılık işletmedeki çalışma koşullarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Rodos Çalışanlar Merkezi Başkanı Panayotis Englezos'un, söz konusu işletmedeki çalışma koşullarıyla ilgili savcılığa şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Englezos, yaptığı açıklamada, "Bu gibi olayların önüne geçilmesi için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis, görüntülerin mide bulandırıcı olduğunu söyleyerek, "Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır." diye konuştu.

İsmini açıklamak istemeyen garson ise böyle çalışmaktan rahatsız olmadığını söyleyerek, "Bu sayede günde 200 avroya kadar çıkan bahşiş alıyorum." dedi.

Cumartesi ülkenin en önemli tatil noktalarından Rodos'taki bir işletmede tişört ve şort giymiş bir garsonun, elindeki tepsi ile göğüs hizasına kadar yükselen suyun içinde yürüyerek platformda güneşlenen müşterilere hizmet ettiği görüntülerinin ortaya çıkması ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis ve Denizcilik Bakanı Miltiadis Varviçyotis, yetkili kurumlar tarafından acil kontrollerin yapılması talimatını vermişti.

Sendikacılar da söz konusu işletmedeki çalışma koşullarının kabul edilemez olduğunu belirtmişti.