Yunanistan'da Filistin İçin Küresel Eylem Günü Gösterileri Düzenlendi

Yunanistan'da, 15 Haziran "Filistin İçin Küresel Eylem Günü" kapsamında Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Başkent Atina başta olmak üzere 40 kentte, 15 Haziran "Filistin İçin Küresel Eylem Günü" kapsamında eylemler düzenlendi.

Atina'daki eylemlerde binlerce kişi Parlamento binası önündeki Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Filistin bayraklarıyla Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto ederken, "Filistin'e özgürlük", "İntifada'ya zafer" ve "Adalet olmadan barış olmaz" sloganları attı.

Eylem kapsamında bazı gruplar ise İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Gösteriler sırasında metro istasyonu kapatıldı, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınarken, insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını ve uluslararası toplumun daha kararlı bir tutum takınmasını talep etti.